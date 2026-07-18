Medrese öğrencileri köy çeşmesi ve piknik alanını kendi imkanlarıyla temizledi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, görev yapan köy imamı İbrahim Varlık ve medrese talebeleri, uzun süredir atıl durumda olan köy çeşmesi ve piknik alanını kendi imkanlarıyla baştan aşağı temizleyerek toparlamaya çalıştı.

İlçenin Görentepe köyünde bakımsızlık nedeniyle çevre kirliliğine maruz kalan ve su yatağı bozulan köy çeşmesi, başlatılan seferberlik temizlendi. Yaşları küçük olmasına rağmen büyük bir azimle çalışan talebeler, öncelikle çevreye atılan plastik ve evsel atıkları tek tek toplayarak temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Çevre temizliğinin ardından su yatağını korumak ve piknik alanını daha güvenli hale getirmek için hummalı bir inşaat çalışması başlatıldı. Dağlık araziden el birliğiyle ve binek hayvanlarının yardımıyla taşınan dev taş parçaları, çeşme alanına getirildi. Gençlerin, usta duvar işçilerine taş çıkartan bir koordinasyonla taşları üst üste dizerek istinat duvarı örmesi, çevre düzenlemesine yepyeni bir görünüm kazandırdı.

Güneydoğu Anadolu bölgesinde etkili olan kavurucu yaz sıcaklarına rağmen temposunu düşürmeyen imam Varlık ve köyün gençleri, çeşme etrafındaki yorucu çalışmanın ardından hak ettikleri molayı verdi. Asırlık ağaçların gölgesinde köy büyükleriyle bir araya gelen talebeler, önce kendileri için kesilen karpuzları yiyerek enerji topladı.

Çalışmanın finalinde ise buz gibi akan köy çeşmesinin suyuna ayaklarını batırarak oturan çocuklar, serin suyun tadını çıkardı. Zorlu mesainin yorgunluğunu neşeli sohbetler ve buz gibi suyla atan talebelerin mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Köy halkı, çeşme ve piknik alanının hem köy sakinleri hem de dışarıdan gelecek ziyaretçiler için temiz, güvenli ve estetik bir sosyal alan haline gelmesinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Tamamen gönüllülük esasıyla yürütülen çevre düzenleme çalışmalarının, eksikler tamamen giderilene kadar devam edeceği bildirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı