Diyarbakır’da iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde geçtiğimiz yıl Girgin ve İkincisoy aileleri arasında çıkan ve bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kavganın ardından başlayan husumet, yürütülen yoğun girişimler neticesinde barışla noktalandı. İki aile, düzenlenen merasimle aralarındaki kırgınlığa son vererek el sıkıştı.

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen barış töreni, AK Parti Silvan İlçe Başkanı Volkan Karadeniz, imamlar Hüseyin Cengiz, Hacı Metin Kılıçaslan, Hacı Mehmet Altaç, Hacı Kızılkan, Şevlera Dernek Başkanı Eşref Orak ve bölge kanaat önderlerinden oluşan barış heyetinin özverili gayretleriyle organize edildi. Bir aydır süren hassas görüşmelerin ardından bir araya gelen aile mensupları, husumeti geride bırakarak kardeşlik iradesi sergiledi.

Törende konuşan AK Parti Silvan İlçe Başkanı Volkan Karadeniz, sağlanan barışın sadece iki aile için değil, tüm Silvan'ın huzuru, birlik ve beraberliği açısından büyük bir kazanım olduğunu vurguladı. Karadeniz, "Geçtiğimiz yıl yaşanan ve bir canımızı kaybetmemize neden olan elim hadisenin ardından iki ailemiz arasında derin bir üzüntü yaşandı. Aradan geçen bir yıl boyunca bizlerin ve heyetimizin gayretleriyle sürdürülen görüşmeler neticesinde bugün husumete son verildi. Bizler inanıyoruz ki, acıyı büyütmek değil, acının üzerine kardeşliği inşa etmek bizlere düşendir. Kin değil kardeşlik, ayrılık değil birlik, husumet değil barış kazanmalıdır. Bu barış, Silvan'ımızın huzurunun ve geleceğinin kazanımıdır" dedi.

Dualar eşliğinde tamamlanan merasimin ardından, barışın tesis edilmesinde emeği geçenlere teşekkür edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı