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Diyarbakır'da İftar Vaktini Kıraathanede Satranç Oynayarak Bekliyorlar

Diyarbakır'da İftar Vaktini Kıraathanede Satranç Oynayarak Bekliyorlar
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki bir kıraathanede, özellikle 60 yaş üzeri vatandaşlar Ramazan'da iftar saatini satranç oynayarak geçiriyor. Katılımcılar, hem oyun oynayıp hem de sohbet ederek vakit geçiriyorlar.

Diyarbakır'da vatandaşlar, iftar vaktini kıraathanede satranç oynayarak bekliyor.

Merkez Bağlar ilçesinde bulunan bir kıraathanede özellikle 60 yaş üzeri vatandaşlar satranç oynayarak iftar saatini bekliyor. Eczane işletmecisi Mehmet Azizoğlu, yıllardır kıraathanede satranç oynandığını söyleyerek, "Büyüklerimizle, arkadaşlarımızla Ramazan ayında özellikle geliyoruz, iftara kadar zaman geçiriyoruz. Hem satranç oynuyoruz hem de sohbet ediyoruz" dedi.

Öğretmen Sami Elçin ise, satranç oynadıklarını ve arkadaşlarıyla hoşça vakit geçirdiklerini belirtti. Murat Ermiş de, iftara kadar gelip oturduklarını, zamanlarını böyle değerlendirdiklerini kaydetti. Ermiş, "Güzel bir ortam. Vakitin nasıl geçtiği belli olmuyor, çok çabuk geçiyor. Biz de fırsat buldukça şimdi olduğu gibi geliyoruz. Burada sadece satranç oynanıyor" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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