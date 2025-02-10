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Diyarbakır'da 'Gara şehitleri' anıldı

Diyarbakır'da 'Gara şehitleri' anıldı
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Diyarbakır annelerini ziyaret eden sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Gara şehitlerini andı.

Diyarbakır annelerini ziyaret eden sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Gara şehitlerini andı.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden gelip eski HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan annelerin evlat nöbeti devam ediyor. Hak-İş Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm ve Hizmet-İş Şubesi üyeleri, ziyaret ettikleri aileleri dinleyip, Gara şehitlerini andı. Burada basın açıklaması yapan Hizmet-İş Sendikası Kadın Komite Başkanı Hatice Ayhan, bütün Hak-Şş ve Hizmet-İş'li kadınlar adına ziyaret ettiklerini söyledi. Ayhan, "Direnişlerinde yanlarında olduğumuzu, birlik beraberliğimizi sürdüreceğimizi ve biz kadınlar olarak onlara her zaman destek olacağımızı dile getirdik. Çadır bir duruştur, çadır bir direniştir. Diyarbakır annelerinin duruşu dünyaya örnek bir direniş sergilemektedir. Bu direnişte yanlarındayız" dedi.

Gara'da evlatlarını kaybeden annelere ve babalara başsağlığı dilediğini belirten Ayhan, "Kayıp olanlara inşallah bir an önce evlatlarına kavuşmalarını diliyorum. Hak-İş ve Hizmet-İş ailesi olarak her zaman Diyarbakır annelerinin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Hak-İş Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm ise, "Hak-İş olarak ailelerimizin ilk günden bu yana her zaman yanında olup destekçileri olduk. Temennimiz odur ki hain terör örgütüne karşı yapılan bu direnişin, bu eylemin bir an önce bütün ailelerimizin çocuklarına kavuşacağı bir şekilde sonuçlanacağını umut ediyoruz. Bugünden sonra da ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğimizi, Hak-İş olarak güçlü bir şekilde destek vereceğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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