Diyarbakır'da Evlat Nöbeti Devam Ediyor

Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

3 Eylül 2019'da eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti sürüyor. Aziz Demir'in annesi Güzide Demir, oğlu için 7 yıla yakındır nöbet tuttuğunu kaydetti. Demir, "Bu mücadelemiz devam edecek. Bir süreç başladı inşallah o süreç başarılı olacak, çocuklarımız gelecek, biz de sevineceğiz. Biz o süreci bekliyoruz. İnşallah barış olur. Devletimiz güçlü bir devlettir, bu barışı da yapacak, çocuklarımız gelecek biz de sevineceğiz ve çocuklarımızı alıp eve gideceğiz. Aziz oğlum sen neredeysen gel güvenlik güçlerimize teslim ol. Gel devletine, askerine teslim ol oğlum. Orası senin yerin değil oğlum gel evine" dedi.

Mahmut Uslu'nun annesi Bedriye Uslu ise havaların artık soğuduğunu ama buna rağmen her gün çadırın yolunu tuttuğunu söyledi. Uslu, "Kış da geldi, yaz bitti. Her zamanki gibi geliyoruz. Umudumuzu yitirmiyoruz, Allah'ın izniyle, devletimizin gücüyle. İnşallah devlet bu süreci başlatmış ve sonuçlanacak. Geçenlerde toplanıp teslim oldular. İnşallah bizim çocuklarımızı da bir gün bu şekilde toplayıp getirecekler teker teker teslim edecekler. O umutla geliyoruz buraya. Bir gün biz de inşallah çocuklarımıza kavuşacağız. Yoksa neden gelelim buralara. İstirahat yok, evimizi otel gibi kullanıyoruz. Mahmut oğlum sen beni görüyorsan, duyuyorsan geri dön yeter artık bu çilemiz bitsin" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR