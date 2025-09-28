Diyarbakır'da Evlat Nöbeti Devam Ediyor

Diyarbakır'da eski HDP il binası önünde eylem yapan aileler, evlatlarını beklemeye kararlılıkla devam ediyor.

3 Eylül 2019'da Diyarbakır'da eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti sürüyor. 385'inci aile olarak oğlu Muhammed Laçin için oturma eylemine dahil olan Fatma Laçin, oğlunu aradığını, nereye giderse gitsin bir sonuç alamadığını ve dağa kaçırıldığından şüphelendiğini ifade etti. Laçin, "Benim oğlum kayıptır. Ben oğlumu istiyorum. Kim oğlumu görmüşse bana geri getirsinler. Bir tane tek oğlumdur başka da oğlum yoktur. Barış sürecinde nasıl oğlumu götürürler, oğlumu geri istiyorum. 6 aydır kayıptır 7'nci aya girdi. Oğluma para verdik kıyafet alması için, çarşıya gönderdik, gitti geri gelmedi. O gün bu gündür telefonu kapalı. Arıyoruz sürekli ulaşamıyoruz. Hiç kimse nerede olduğunu söylemiyor. Ama biz dağa gittiğinden şüpheleniyoruz" dedi.

Oğlu Ramazan Üçdağ için eşi Recep Üçdağ ile birlikte eyleme katılan Mevlüde Üçdağ ise, 7 yıldır evlat mücadelesi verdiğini söyledi. Üçdağ, "Oğlum ne olursun geri dön. Ben seni çok özledim. Senin yerin benim için bambaşkaydı, hani sen bensiz duramazdın, ben de sensiz duramıyorum. Neredeysen çık gel. Bir telefon, bir mesaj yeter ki bir sesini duysaydım. Ben 7 yıl PKK'dan ses istedim ama o sesini bana çok gördüler. Ben onlardan şikayetçiyim, diğer dünyada iki elim yakalarındadır. Bana çocuğumun sesini duyurmadılar. Hiç sesini duymadım. Ben oğlumu çok özledim. Ciğerimden bir parçaydı, onu da söküp götürdüler. Ben ve eşim birlikte burada mücadele ediyoruz. Diyoruz başka çocuklar gitmesin, başka anneler ağlamasın. Ne olursun oğlum gel, seni çok özledik" diye konuştu. - DİYARBAKIR