Diyarbakır'da Eski Eşinin Ailesinden Silahlı Saldırı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde eski eşinin babası ve kardeşleri tarafından silahlı saldırıya uğrayan bir şahıs bacağından yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri ve polis bölgeye sevk edildi.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde eski eşinin babası ve kardeşleri tarafından silahlı saldırıya uğrayan şahıs, bacağından yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Bağcılar Mahallesi'nde 1109. Sokak'ta babasının evine giden bir şahıs, eski eşinin babası ve iki kardeşinin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bacağından yaralanan şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Şahsın, sürekli alkol alarak eski eşine tehdit mesajları göndermesi nedeniyle gerçekleştiği ileri sürüldü. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
