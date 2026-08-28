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Diyarbakır’da dolunay görüntüsü mest etti

Diyarbakır’da dolunay görüntüsü mest etti
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Diyarbakır'da dün akşam saatlerinde beliren dolunay, deprem konutlarıyla bütünleşen görüntüsüyle görenleri hayran bıraktı. Türkiye'nin dört bir yanında gökyüzünde oluşan bu doğa olayı, izleyenlere eşsiz anlar yaşattı.

Diyarbakır'da dün akşam saatlerinde beliren dolunay, ortaya çıkardığı manzara ile görenleri mest etti.

Türkiye'nin dört bir yanında dün akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay, izleyenleri hayran bıraktı. Merkez Bağlar ilçesinde yapılan deprem konutlarındaki yapıyla bütünleşen ay, sunduğu görsellikle mest etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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