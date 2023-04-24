Diyarbakır'da Dicle Nehri Kenarına Kurulan Çadırkent Kaldırılıyor

Diyarbakır’da depremzede vatandaşlar için Dicle Nehri kenarına kurulan ve 15 Mart’ta yaşanan sel felaketinde tahliye edilen çadırkent kaldırılıyor. Çadırların söküm işlemi, askerler ve korucular tarafından yapılıyor.

MEHMET MUCAHİT CEYLAN

Diyarbakır'da depremzede vatandaşlar için Dicle Nehri kenarına kurulan ve 15 Mart'ta yaşanan sel felaketinde tahliye edilen çadırkent kaldırılıyor. Çadırların söküm işlemi, askerler ve korucular tarafından yapılıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Diyarbakır'da Dicle Nehri kenarına kurulan ve 4 bin 200 çadırdan oluşan çadırkent kaldırılıyor. TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu'nun nehir kıyısında olması nedeniyle yüksek risk taşıdığı ve su taşkınına uğrayabileceği uyarılarına rağmen kurulan çadırkent, 15 Mart'ta yaşanan sel felaketlerinde su baskınına maruz kalmış ve tahliye edilmişti. Diyarbakır Valiliği'nin, tahliyenin tedbir amaçlı ve geçici süreliğine olduğunu belirttiği açıklamasında şu ifadelere yer verilmişti:

"Silvan yolu üzerindeki çadırkentte barınan depremzede vatandaşlarımızın, meteorolojik veriler ışığında tedbir amacıyla geçici süreliğine Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleştirilmeleri kararlaştırılmış olup, vatandaşlarımızın tahliyeleri valiliğimiz koordinesinde ilgili kurumlarımızca devam etmektedir. Hava şartlarının normalleşmesinin ardından vatandaşlarımızın tekrar çadırkente yerleşmeleri sağlanacaktır."

SÖKÜM İŞLEMİNİ ASKERLER YAPIYOR

Çadırkent, bugün askerler ve korucular tarafından sökülmeye başlandı. Sel felaketinde çadırkentte tahliye edilen depremzedeler yurtlara yerleştirilmişti. AFAD yetkilileri, depremzedelerin, Diyarbakır'da yapımı devam eden konteynerkente yerleştirileceğini bildirdi.