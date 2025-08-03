Diyarbakır'da Dernek, 5 Yılda 17 Bin Kişiye Ulaştı

Diyarbakır'da 2020 yılında kurulan dernek, 5 yılda projeler kapsamında yaptıkları faaliyetlerle başta kadınlar ve dezavantajlı bireyler olmak üzere 17 bin kişiye ulaşıp çalışmalar gerçekleştirdi.

Gençlik Derneği Genel Başkanı Mücahit Yılmaz, derneğin Diyarbakır merkezde kurulan bir sivil toplum kuruluşu olduğunu, 2020 yılında kurulduğunu söyledi. 5 yıldır İçişleri Bakanlığıyla aktif olarak projeler yürütmekte olduklarını belirten Yılmaz, Diyarbakır, Ankara, Sakarya, Batman, Şanlıurfa, Bitlis, Siirt, Mardin gibi illerimizde aktif olarak faaliyetler yürüttüklerini ifade etti.

Hedef kitlelerinin 18 ila 40 yaş olduğunu aktaran Yılmaz, "Bunların yanı sıra uyuşturucu madde ile ilgili çalışmalarımız oldu. 7'den, 70'e herkesi kapsayan çalışmalarımız oldu. Atölyeler kurmaktayız, konferanslar vermekteyiz, yardım faaliyetleri yapmaktayız. Meslek edindirme ile ilgili faaliyetlerimiz mevcuttur. Bunun yanı sıra savunma sanatlarıyla ilgili faaliyetler yürütmekteyiz. Aynı zamanda etkili iletişim eğitimleriyle ilgili, stres yönetimi, psikolojik destek, meşru müdafaa ile ilgili çalışmalar, bilgisayar eğitim, ön muhasebe eğitimi ve bir takım dini değerler alanında da faaliyetler yürüten bir sivil toplum kuruluşuyuz" dedi.

Yılmaz, bugüne kadar yaklaşık 7 bin 800 insana ulaştıklarını söyleyerek, "Bunların yüzde 80'i hanımefendiler oluşturmaktaydı. Son dönemde maddeye karşı bir savaş başlattık. Bununla ilgili de 9 ilimizde aktif olarak faaliyet yürüttük. Her ilimizde konferanslar, seminerler, etkinliklerle beraber aşağı yukarı 10 bini geçiyor. Bizim amacımız, milli ve manevi değerlere bağlı gençlik oluşumuna katkı sunmak. Bu minvalde birçok kurum ve kuruluşumuzla dirsek temasında bulunduk. Projeler aktif sonuç verince taşlayanlarda oluyor. Biz, bu taşlayanlara aldırış etmiyoruz. Onlar bizi durduramıyor, aksine daha çok hareketlendiriyor" ifadelerinde bulundu.

Eğitmenlerden Hacı Yılmaz, bu projenin iletişim ayağında hizmet vermeye çalıştığını kaydederek, "Amacımız, insanların kendini iyi ifade etmesi. Slogan bir cümlemiz de var. Hiç kimse bizi anlamak zorunda değil. Biz, kendimizi anlatmak zorundayız. Projeye katılanların bunu başarması çok önemli bir noktadır" şeklinde konuştu.

Proje katılımcısı Sevim Barut, "Mücahit hocanın çok güzel çalışmaları, projeleri var. Projelere bende katıldım. Her konuda çok başarılı bir şekilde sürdürülüyor" diye konuştu.

Elif Keleş ise, "Mücahit yılmaz hocamızı tanıdım. Kendileri Türkiye genelinde bu projesinin uygulanmasını hem Türkiye olarak desteklememiz gerekiyor. Buna istinaden de, yaptığı projelerin arkasındayım, başarılar diliyorum" dedi. - DİYARBAKIR