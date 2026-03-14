Diyarbakır'da 40 yıldır halay davulu çalarak sahura uyandırıyorlar

Diyarbakır'da 40 yıldır halay davulu çalarak sahura uyandırıyorlar
Çermik ilçesinde dede mesleği olan davulculuk yapan bir aile, Ramazan ayında sahura uyanmak için mahalleleri geziyor. 40 yıldır bu geleneği sürdüren aile, oyun havaları çalarak vatandaşları sahura çağırıyor.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde dede mesleği davulculuk yapan aile, halay davulu çalarak mahalleliyi sahura uyandırıyor.

Çermik ilçesinde davul çalan aile, deden, babadan devraldıkları mesleği ramazan ayında da sürdürüyor. İlçede 03.00 sularında davullarını alan aile fertleri, vatandaşların sahura uyanması için oyun havaları çalarak mahalleleri geziyor. Davulcu Yılmaz Karaman, 40 yıldır bu işi yaptıklarını belirterek, "Eskiden telefon, saat yoktu. Bu bir gelenektir. Babadan kalmadır" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
