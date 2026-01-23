Parmağını metal paraya sıkıştırdı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde metal paraya parmağı sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesinde oyun oynarken metal paraya parmağı sıkışan çocuğun durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi yönlendirildi. İtfaiye erleri, titiz çalışmayla metal parayı çift taraflı keserek çocuğun parmağını çıkardı. Çocuğun sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. - DİYARBAKIR