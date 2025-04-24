Diyarbakır'da Çiftçinin Atla Tarla Sürdüğü Anlar

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde çiftçinin atla tarlasını sürdüğü anlar objektiflere yansıdı.

Dicle Nehri'nin kıyısındaki Biçer köyünde geleneksel yöntemlerle tarım yapan bir çiftçi, atıyla tarlasını sürdü. Doğa yürüyüşüne çıkan Dicle Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü'nden Mazlum Akman'ın çekimi ile o anlar fotoğraf karelerine yansıdı. - DİYARBAKIR