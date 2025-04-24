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Diyarbakır'da Çiftçinin Atla Tarla Sürdüğü Anlar

Diyarbakır'da Çiftçinin Atla Tarla Sürdüğü Anlar
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Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki Biçer köyünde geleneksel tarım yöntemleriyle atla tarlasını süren bir çiftçi, doğa yürüyüşü yapanlar tarafından görüntülendi.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde çiftçinin atla tarlasını sürdüğü anlar objektiflere yansıdı.

Dicle Nehri'nin kıyısındaki Biçer köyünde geleneksel yöntemlerle tarım yapan bir çiftçi, atıyla tarlasını sürdü. Doğa yürüyüşüne çıkan Dicle Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü'nden Mazlum Akman'ın çekimi ile o anlar fotoğraf karelerine yansıdı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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