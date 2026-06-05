Diyarbakır'da Ceza İnfaz Personeli Günü'nde Şehitlik Töreni

Diyarbakır'da Ceza İnfaz Personeli Günü nedeni ile Bağlar Hava ve Kara Şehitliğinde şehitleri anma ve çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü etkinlikleri kapsamında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bağlar Hava ve Kara Şehitliğinde şehitleri anma ve çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmet Güdümen, cumhuriyet savcıları Hüseyin Özcan, Ömer Öztürk, Berat Sağır ve Ahmet Ramazanoğlu'nun yanı sıra Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Tabur Komutanı Jandarma Yarbay Turan Coşkun, Diyarbakır İl Müftü Yardımcısı Murat Eren, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumu müdürleri, ceza infaz kurumları ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile CEKUT personeli katıldı. Program kapsamında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay tarafından şehitlik anıtına çelenk sunuldu. Çelenk sunma töreninin ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay tarafından şeref defteri imzalandı. Törenin devamında şehit kabirleri ziyaret edilerek Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Aziz şehitlerin ruhları için dualar edilmesinin ardından kabirlere karanfiller bırakıldı.

6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü kapsamında düzenlenen programda, ceza infaz personelinin adalet hizmetlerinin etkin ve güvenli bir şekilde yürütülmesinde üstlendiği önemli görev ile gösterdiği özveri ve fedakarlığa vurgu yapıldı. Program, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin rahmet, minnet ve şükranla yad edilmesiyle sona erdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı