Diyarbakır'da polisten yürekleri ısıtan görüntü

Diyarbakır'da bir başkomiserin, yolda pazar arabasıyla güçlükle ilerleyen vatandaşa yardım ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. O anlar yürekleri ısıttı.

Diyarbakır'da, bir pazarda esnaflık yapan vatandaş, akşam saatlerinde kalan ürünlerini el arabasına toplayıp evin yolunu tuttu. Buzlu yollarda güçlükle ilerleyen vatandaşı gören başkomiser, ekip aracından inerek el arabasının arkasına geçip iterek yardım etmeye başladı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, izleyenlerin içini ısıttı. - DİYARBAKIR