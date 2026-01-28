Haberler

Diyarbakır'da polisten yürekleri ısıtan görüntü
Güncelleme:
Diyarbakır'da bir başkomiser, buzlu yollarda güçlükle ilerleyen bir vatandaşa, pazar arabasıyla yardım etti. Bu duygu dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı ve izleyenlerin içini ısıttı.

Diyarbakır'da bir başkomiserin, yolda pazar arabasıyla güçlükle ilerleyen vatandaşa yardım ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. O anlar yürekleri ısıttı.

Diyarbakır'da, bir pazarda esnaflık yapan vatandaş, akşam saatlerinde kalan ürünlerini el arabasına toplayıp evin yolunu tuttu. Buzlu yollarda güçlükle ilerleyen vatandaşı gören başkomiser, ekip aracından inerek el arabasının arkasına geçip iterek yardım etmeye başladı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, izleyenlerin içini ısıttı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
