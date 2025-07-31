Diyarbakır'da Apartman Sağlam Çıkınca Sakinleri Eve Döndü

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde kolonlarında çatlaklar oluştuğu gerekçesiyle tahliye edilen binanın sağlam olduğu belirlendi. Rapor üzerine bina sakinleri evlerine geçti.

Kurt İsmail Paşa 8. Sokak'ta bulunan ve 6 Şubat depremlerinde az hasarlı olduğu tespit edilen 7 katlı binadan dün gelen çatlama sesleri üzerine bina sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edilerek, binanın etrafı güvenlik şeridiyle kapatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce yapılan incelemeler sonucu hazırlanan teknik raporda apartmanın sağlam olduğu belirtildi. Raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Dış cephede kolon şeklinde estetik amaçlı tuğla duvardan diş yapılmış olup, zemin dolgusundaki oturma neticesinde, zemin kat kuzey doğu cephesindeki dış cephe tuğla duvarında inşa edilen dişlerin kirişle birleşim bölgesinde çatlamalar-ayrışmalar meydana gelmiştir. Bu dişler kolon şeklinde inşa edildiğinden vatandaşlarca kolon patlaması olarak değerlendirilmiştir. Yapının taşıyıcı sisteminde çatlak ve kırığa rastlanmamıştır. Yapının zemin kat dış duvarında çatlamaların daha önce de olduğu, sıva ile onarıldığı gözlenmiştir."

Rapor üzerine bina sakinleri evlerine geçti. Apartman sakinlerinden Uğur Aktaş, dün duvarda oluşan bir çatlaktan dolayı apartmanda kolon çatlaması olduğu yönünde söylentilerin çıktığını söyledi. Aktaş, "Bir günlüğüne apartmandan tahliye edildik. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri ile mühendislerin incelemesinden sonra apartmanda herhangi bir kolon çatlaması olmadığı görüldü. Sadece küçük bir duvar çatlaması olmuş, onu da tamir edeceğiz, sorun kalmayacaktır. Apartmanımız gayet sağlamdır. Evimize yerleştik, canı gönülden evimizde oturabiliyoruz. Evimizin zemini de sağlamdır. Özellikle kolonlarımız depremden sonra ekipler tarafından kontrol edildi ve çok sağlam olduğunu söylediler" dedi. - DİYARBAKIR