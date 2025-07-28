Diyarbakır'da Ailelerin Evlat Nöbeti Devam Ediyor

Diyarbakır'da eski HDP il binası önünde eylem yapan aileler oturma eylemlerine kararlılıkla devam ediyor.

3 Eylül 2019'da Diyarbakır'da eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti sürüyor. Aziz Demir'in annesi Güzide Demir, 6 yıldır evlat nöbeti tuttuklarını söyledi. Demir, "Çocuklarımız gelene kadar biz buradan kalkmayacağız. Bir süreç başladı İnşallah bu süreç tamamlanır ve bizde çocuklarımızı alır eve götürürüz. Aziz oğlum sen neredeysen gel güvenlik güçlerimize teslim ol. 10 yıldır sesin bana gelmemiş, sana hasret kaldım oğlum, gel güvenlik güçlerimize teslim ol" ifadelerini kullandı.

Hava sıcaklığının 40 derece olduğunu ama hissedilen sıcaklığın çok daha fazla olduğunu belirten Mahmut Uslu'nun annesi Bedriye Uslu, evladı için olmasa hiçbir gücün kendilerini buraya getiremeyeceğini söyledi. Uslu, "Umudumuz Allah'tan ve devletimizden kesilmiyor. Allah'ın izniyle, devletimizin gücüyle inşallah bu 'Terörsüz Türkiye' süreci olumlu ilerler çocuklarda gelir, herkes evine döner. O amaçla bizde pes etmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz ve inşallah çocuklarımızı alıp eve götüreceğiz. Mahmut oğlum sen beni görüyorsan, duyuyorsan gel devletimize, askerimize, polisimize teslim ol yeterdir bu çilemizde bitsin. Ben seni dünya gözüyle göreyim" şeklinde konuştu.

Ramazan Üçdağ'ın babası Recep Üçdağ ise, 6 yıldır bu çadırda evlatları beklediklerini söyledi. Üçdağ, "Bir süreç var 'Terörsüz Türkiye' süreci biz bu süreci destekliyoruz sonuna kadar. Sürecin birinci ayağı iyi geçti, ikinci ayağı da iyi geçer ve bir an önce evlatlarımıza kavuşuruz. Biz istiyoruz ki ülkemizde barış süreci olsun. Herkes huzur içinde güzel bir şekilde yaşasın" dedi. - DİYARBAKIR