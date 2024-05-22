Diyarbakır Çüngüş İlçe Devlet Hastanesi'nde Yatan Hasta Servisi Hizmete Açıldı

Diyarbakır'ın Çüngüş İlçe Devlet Hastanesinde, vatandaşlara daha kaliteli sağlık hizmeti sunmak için yatan hasta servisi hizmet vermeye başladı.

İlçe Entegre Devlet Hastanesi olarak hizmet vermekte iken 01 Şubat 2023 tarihinde Sağlık Bakanlığının onayı ile Devlet Hastanesi statüsüne kavuşan Çüngüş İlçe Devlet Hastanesinde yatan hasta servisi hizmete açıldı. Acil servis, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, diş polikliniği ve evde sağlık hizmetleri alanlarında hizmet veren hastanede 10 yataklı yatan hasta servisinin hasta kabulüne başlamasıyla ilçe halkına yerinde ve daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmaya başlandı. - DİYARBAKIR