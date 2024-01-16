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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir İçi Toplu Taşımayı Dijitalleştiriyor

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların şehir içi toplu taşımadan daha rahat faydalanabilmesi için dijitalleştirme çalışmaları yürütüyor. Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından başlatılan NFC-QR kod uygulaması ile mobil uygulama üzerinden hat hareket saatleri, durak bilgileri, ödeme seçenekleri gibi birçok özellik aktif olarak kullanılmaya başlandı. Ayrıca görme engelli bireyler ve durakları bilmeyen vatandaşlar için sesli anons sistemi de hizmete sunuldu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların şehir içi toplu taşımadan daha rahat faydalanabilmesi için dijitalleştirme çalışmaları yürütüyor.

Gelişen ve büyüyen Diyarbakır'da vatandaşlara dijital ortamlarda hizmet kolaylığı sağlayan Ulaşım Daire Başkanlığı, şehir içi toplu taşıma araçlarında NFC-QR kod uygulamasını başlattı.

Mobil uygulamada "Hat hareket saatleri, durak bilgileri, duraktan geçen hatlar, durağa yaklaşan araçların ortalama varış süreleri, sanal kart (QR kod ile ödeme), temassız ödeme (nfc), kart kullanım bilgileri, online yükleme" özellikleri aktif olarak kullanılmaya başlandı. Şehir merkezindeki duraklar mobil uygulama sisteminde durak kodu verilerek isimlendirildi.

Görme engelli bireyler ile kentte durakları bilmeyen vatandaşların da bu uygulamayı kullanabilmeleri için yazılım geliştirilip "Sesli Anons Sistemi" hizmete sunuldu. Uygulamayla gelinen durak ve bir sonraki durak bilgilerinin sesli anons ile duyurulması sağlanıyor. Altyapısı uygun olan 120 aracın içindeki monitörlerde durak bilgileri sorunsuz bir şekilde yayınlanıyor. Ulaşım filosundaki diğer araçlarda ise dijital dönüşüm çalışmaları devam ediyor.

Otobüslerde teknolojinin gerisinde kalan sürücü kontrol panelleri güncel teknolojileri destekleyen ürünler ile değiştirildi. Yeni sistemde sürücülerin kart sahibinin fotoğrafını görerek usulsüz kullanımı bildirmesi, sistem üzerinden yolcuları sesli anons ile yönlendirmesi, trafik kontrol merkezine mesaj göndermesi, ara tarifeye sahip hatlarda birden fazla tarife seçiminin yapılabilmesi ve kart raporlarını detaylı olarak alabilmesi sağlandı.

Yapılan dijital dönüşüm neticesinde, Büyükşehir Belediyesi'nin Elektronik Ücret Toplama Sistemi altyapısı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı "Türkiye Kart" uygulamasına hazır hale getirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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