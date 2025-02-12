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Diyarbakır Anneleri, Soğuk Havaya Rağmen Evlat Nöbetini Sürdürüyor

Diyarbakır Anneleri, Soğuk Havaya Rağmen Evlat Nöbetini Sürdürüyor
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Diyarbakır anneleri, 2019'dan bu yana devam ettikleri evlat nöbetini, soğuk hava şartlarına rağmen eski HDP İl binası önünde sürdürüyor. Aileler, kayıp çocuklarını bulmak için mücadelelerini kararlılıkla sürdürüyor.

Diyarbakır anneleri, soğuk hava şartlarına rağmen eski HDP İl binası önünde evlat nöbetini sürdürüyor.

3 Eylül 2019'da farklı illerden Diyarbakır'a gelerek eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin nöbeti soğuk havaya rağmen aralıksız devam ediyor.

Van'dan oturma eylemine katılan Yusuf Erdinç, oğlu Mikail Erdinç için hem Van'da hem de Diyarbakır'da oturma eylemine katıldığını söyledi. Oğlunun Marmara Üniversitesinde hukuk bölümü okurken 2015 yılında ortadan kaybolduğunu belirten Erdinç, "HDP tarafından kaçırıldı. 2015 ten sonra oğlumun peşini bırakmadım ve bırakmayacağım. 6 yıldır buradayım. Oğlum gelmeyene kadar buradan ayrılmayacağım. Tek oğlum değil, oğlum şimdi gelse buraya diğer arkadaşlarımın çocukları için buraya geleceğim. Tek bir çocuk dağda kalmayana kadar bu çadırı terk etmeyeceğim" dedi.

Oğluna seslenen baba Erdinç, "Oğlum sen okumuş bir adamsın. Etrafına bak, HDP milletvekili çocukları senin yanında var mı, yok mu? Neredeler? Hepsi Avrupa'da okul okuyorlar. Sen neredesin sıçan gibi deliklerde kuru ekmek bulamıyorsun. Sen gelmeden buradan kalkmayacağım" şeklinde konuştu.

Faruk Taşçı'nın annesi Rahime Taşçı da, 6 yıldır çadırda eylem yaptığını yaz, kış demeden HDP binasının önünde beklediğini kaydetti. Taşçı, "Faruk eğer beni görüyorsan, duyuyorsan seni öldü diye iletmişler. Ama ben öldüğüne inanmıyorum, yine de buradayım. Oğlum seni bekliyorum" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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