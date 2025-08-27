Diyarbakır Anneleri'nin Evlat Nöbeti 7. Yılına Girdi

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 3 Eylül'de 7'nci yılına giriyor. 7 yıldır kararlılıkla eylemlerine devam eden aileler, herkesin yanlarında olması istiyor.

3 Eylül 2019'da eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 7'nci yılına girmek üzere. Ramazan Üçdağ'ın annesi Mevlüde Üçdağ, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürdüğünü söyledi. Üçdağ, "7 yıla yakındır biz burada anne ve babalar olarak mücadele veriyoruz. Çünkü bu anne, babaların çok katkısı oldu. Biz buraya tüm Türkiye'yi, tüm dünyayı desteğe çağırıyoruz. Nefesimize nefes olsunlar, bize destek olsunlar. Terörsüz Türkiye'yi destekliyoruz sonuna kadar. 20 bayramdır ben evladımdan ayrıyım. En büyük acıyı anne ve babalar çekiyor. Biz diyoruz ki artık silahları yakmasınlar, gömsünler. Evlatlarımızı bize versinler. Evlatlarımızı istiyoruz çünkü biz o evlatların hasretini çok çektik. Burada gözyaşı var, hüzün var, her şeye rağmen biz bu çadırın yolunu tutup geliyoruz. Evlatlarımızı istiyoruz. Söz konusu evlatlarımızdır. Onlar olmasaydı hiçbir güç, kuvvet bizi buraya getiremezdi. Biz buraya tüm dünyayı davet ediyoruz. Gelsinler destek olsunlar" dedi.

"Biz tüm Türkiye'nin evlatları için mücadele verdik"

Özkan Aydın'ın babası Süleyman Aydın, evlat nöbetinin 7'nci yılına girdiğini söyledi. Aydın, "Tüm Türkiye'yi, herkesi buraya davet ediyoruz. Biz yalnızca kendi evlatlarımız için değil, bütün Türkiye'nin evlatları için burada mücadele verdik. Mecliste de 'Terörsüz Türkiye' sürecine katıldık, orada evlatlarımızı dile getirdik. Tüm siyasi partiler oradaydı. Çünkü evlat acısı çok ağırdır. Benim evladım da 15 yaşındayken terör örgütüne gönderildi. Bu 7 yıl çok büyük acılar çektik, ağır bedeller ödedik. Evlat nöbeti tutan bir babamız, evladına kavuşamamanın acısına dayanamayarak burada vefat etti. O yüzden hep birlikte 'Terörsüz Türkiye' için el ele verelim. Çünkü biz 7 yıldır yaz, kış, yağmur, pandemi demeden evlat nöbetimizi sürdürdük. Tek bir evladımız dahi terör örgütünde olduğu sürece bu mücadele kararlılıkla devam edecek. 31 Ağustos'ta Türkiye burada nöbette olacaktır. Herkesi bu nöbete davet ediyoruz" diye konuştu.

Mehmet Tokay'ın annesi Sadiye Tokay, 2014 yılından beri evladı için mücadele verdiğini, eylem yaptığını aktardı. Tokay, "Evladım 2011 yılında HDP tarafından kaçırıldı. Buradan tüm siyasi yetkililere, devlet güçlerine sesleniyorum. Allah rızası için bize yardımcı olun. Biz, yüreği yanan anne babalar olarak yıllardır mücadele veriyoruz. Tek isteğimiz, evlatlarımızın terör örgütünden kurtarılıp bize kavuşmasıdır. Eğer bu süreç başlamışsa, bizim çocuklarımız da bu sürece dahil edilsin, bize geri verilsin. Buradan sadece Türkiye'ye değil, Avrupa'ya da sesleniyoruz. 6'ncı yılımızı tamamlayıp 7'nci yıla giriyoruz. Herkesi buraya, desteğe davet ediyoruz. Gelin bize ses olun, desteğinizle yanımızda dursunlar" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR