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Diyarbakır Anneleri'nin Evlat Nöbeti 1904. Gününde

Diyarbakır Anneleri'nin Evlat Nöbeti 1904. Gününde
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Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi sürdüren aileler, kaybettikleri çocukları için umutla bekliyor. 11 yıldır dağa götürülen çocuklarını bekleyen aileler, her gün umutla eylemlerine devam ediyor.

Diyarbakır annelerinin eski HDP il binası önünde çocukları için başlattığı oturma eylemi sürüyor.

3 Eylül 2019 yılında eski HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 1904. gününde devam ediyor. Siirt'in Şirvan ilçesinden oğlu Yusuf için oturma eylemini sürdüren Nurattin Ödümlü, HDP'lilerin çocuğunu 11 sene önce dağa götürdüğünü söyledi. Ödümlü, "Sağ mı, öldü mü bilmiyorum. Hala bekliyorum. Gittiği zaman 17 yaşındaydı. Yusuf, sesimizi duyuyorsan bizi görüyorsan artık gel. Hepiniz gelin teslim olun. Devlet size hiçbir şey yapmayacak" dedi.

Oğlu Mahmut için bekleyen Bedriye Uslu, "Her sabah bu çadıra geliyorum. Yaz, kış, yağmur, çamur demeden geliyorum. Hep bu umutla geliyorum. Allah'ın izniyle devletimizin gücü ile 56 kişi nasıl geldiyse benim çocuğumda gelsin. Oğlumun yolunu bekliyorum. Devletimize teslim olsun, oğlumu alıp eve götüreyim. O zaman evimde oturup rahat edeceğim, yoksa oturup bekleyeceğim" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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