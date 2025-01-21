Diyarbakır anneleri, evlatlarına 'teslim ol' çağrısında bulundu. Anneler, evlatları gelmeden nöbet tuttukları çadırı terk etmeyeceklerini söyledi.

3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin nöbeti aralıksız devam ediyor. Anneler, evlatlarına teslim olmaları için çağrıda bulundu. Ordu'dan eyleme katıldığını belirten Özgür Ödümlü'nün annesi Latife Ödümlü, oğluna 5 yıldır hasret olduğunu söyledi. Ödümlü, "Oğlumu bekliyorum, gelmesini istiyorum. Oğlum beni görüyorsan gel teslim ol, hiç ceza yok" dedi.

Aziz Demir'in annesi Güzide Demir de oğluna teslim ol çağrısında bulundu. Demir, "5 senedir burada bu eylemi sürdürüyoruz, çocuklarımız gelene kadar da biz buradan gitmeyeceğiz. Benim evladımı versinler bana. Ne istediler benim oğlumdan, evladım orada sakat oldu. Ben oğlumu çok özledim" ifadelerini kullandı.

Oğlu Aziz Demir'e seslenen anne Demir, "Aziz oğlum sen neredeysen gel güvenlik güçlerimize teslim ol. Ceza yok, hiçbir şey yok. Beni duyuyorsan görüyorsan gel oğlum teslim ol. 58 evlat geldi annesine babasına kavuştu, gel ben de sevineyim oğlum" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR