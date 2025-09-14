Haberler

Diyarbakır Anneleri, 7 Yıldır Evlat Nöbeti Tutuyor

Güncelleme:
Diyarbakır'da, 3 Eylül 2019'da başlatılan evlat nöbeti, 7 yıl boyunca devam ediyor. Aileler, kaybettikleri çocuklarının geri dönmesi umuduyla inançla bekliyorlar. Anneler, barış sürecini destekleyerek, terörün sona ermesini ve evlatlarına kavuşmayı talep ediyor.

Diyarbakır anneleri, evlatlarından gelecek müjdeli bir haberi almak için 7 yıl geçmesine rağmen nöbetlerini kararlılıkla sürdürüyor.

Diyarbakır'da 3 Eylül 2019'da eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 7 yıldır sürüyor. Oğlu Bayram için evlat nöbeti tutan anne Ayten Elhaman, 7 yıldır eski HDP il binası önünde olduğunu söyledi. Elhaman, "Biz anne ve babalar olarak burada bekliyoruz. Bayram, oğlum beni duyuyorsan gel. Ben, baban ve kardeşlerin seni hasretle bekliyoruz. Mücadele ediyoruz, inşallah Allah'ın izniyle biz anneler buradayız bekliyoruz. Cumhurbaşkanı ve Devlet Bahçeli'den Allah razı olsun. Bu barış sürecinde inşallah tüm evlatlar silah bırakır ve dağdan inerler. Bekliyoruz Allah'ın izniyle, devletimizin gücüyle inşallah evlatlarımıza kavuşacağız" dedi.

Mehmet Aydın'ın babası Nihat Aydın ise ilk günden bugüne kadar ilk hedeflerinin 'Terörsüz Türkiye' olduğunu söyledi. Aydın, "Herkes silah bıraksın diye biz mücadele ettik. Kimse ölmesin, kan dökülmesin istedik. Askerimiz, polisimiz zarar görmesin diye mücadele ettik. Bundan sonrada bu mücadelemize devam edeceğiz. Çocuklarımızı alana kadar bu kapıdan ayılmayacağız. Cumhurbaşkanımıza, Devlet Bahçeli'ye 'Terörsüz Türkiye' sürecini başlattıkları için çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bir an önce adımlar atılır ve bütün çocuklar eve döner. Kardeş kanı artık dökülmez. Çünkü bizim çocuklarımız artık yabancılara değil kendi ülkelerine hizmet etsinler, kendi vatanları için savaşsınlar. Bir baba olarak ben diyorum ki bu vatana, bu bayrağa ben canımı da kanımı da feda ederim. Çünkü ben Türk'üm, Türkiye'de yaşıyorum ve gurur duyuyorum. Hiçbir zaman yabancılara boyun eğmedik Allah'ın izniyle boyun eğmeyeceğiz. O yüzden çocuklarımızın biran önce silahlarını bırakıp gelip güvenlik güçlerine teslim olmalarını istiyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
