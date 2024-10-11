Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır Anneleri, 6 Yıldır Evlat Nöbeti Tutuyor

Diyarbakır Anneleri, 6 Yıldır Evlat Nöbeti Tutuyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da HDP il binası önünde dağa kaçırılan çocukları için evlat nöbetine devam eden aileler, çocuklarının geri verilmesi çağrısında bulunuyor. Fatime Levent ve Mehmet Yaşa, çocuklarının başkaları tarafından kaçırıldığını ve onları geri almak için mücadele edeceklerini ifade ediyor.

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde 6 yıldır evlat nöbetine devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti, 6 yıldır aralıksız devam ediyor. Ailelerden Hatice Levent, kızı Fadime Levent'i almadan gitmeyeceğini, 10 senedir Fadime'nin peşinde olduğunu söyledi.

Evlatlarının bırakılması çağrısında bulunan Levent, "Evlatlarımız oralara layık çocuk değil, bırakın bizim de yüzümüz gülsün. Askere, polise teslim ol, hiçbir ceza yok. Dön gel yavrum, seni çok özledim. Senin mürüvvetini görmek istiyorum, sana sarılıp doya doya öpmek istiyorum. Arkadaşlarına da söyle hepiniz gelin. Bizi bitirdiniz, bırakın yavrularımızı, kendi çocuklarınızı oraya götürün. Kızım, ölmeden önce seni görmek istiyorum" dedi.

Oğlu Abdurrahman'ın 2015'te dağa kaçırıldığını öne süren baba Mehmet Yaşa ise, "Çocuğum gelene kadar, ben ölünceye kadar buradan kalkmayacağım. Çocuğumu istiyorum, kanımın son damlasına kadar burada olacağım. Oğlum eğer beni dinleyip görüyorsan bir devlet mensubuna hemen teslim ol" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyarbakır Anneleri İnsan Hakları Mehmet Yaşa Politika Güvenlik 3-sayfa Yerel Çocuk

Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı

Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı

 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

 Köfteci Yusuf'a iftira atıldığını düşünen vatandaşlar harekete geçti

Şubeleri sinek avlayan Köfteci Yusuf için harekete geçtiler
Kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk, 15 müridiyle birlikte gözaltına alındı

Sahte mehdi müritleriyle birlikte gözaltına alındı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Gebze Belediyesi'nde neler oluyor? Sokak hayvanları öldürüldü mü? Gebze Belediyesi'nde ne oldu? Gebze Belediyesi hayvan katliamı olayı nedir? EXXEN CANLI İZLE: Türkiye-Karadağ maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Bu akşam (11 Ekim) hangi maçlar var? Kılıçdaroğlu yeniden aday olacak mı? 11 Ekim hangi burç? 11 Ekim yükseleni ne? Gebze Belediyesi hangi parti? Gebze Belediye Başkanı kimdir? KPSS Ortaöğretim infaz koruma memuru (gardiyan) puanı 2024: KPSS gardiyanlik kaç puan 2024? BESYO SONUÇLARI AÇIKLANDI: BESYO yerleştirme sonuçları açıklandı mı? BESYO sonuçlarına nereden bakılır? SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: 36 bin personel alımı ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığa personel alım başvuru şartları nelerdir? A Milli Takım muhtemel 11'i! Türkiye- Karadağ maçı 11'leri BİM AKTÜEL KATALOĞU 11 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 11 Ekim Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.