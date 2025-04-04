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Diyarbakır'a Acil İniş Yapan Uçak, Onarılarak Seferine Devam Etti

Diyarbakır'a Acil İniş Yapan Uçak, Onarılarak Seferine Devam Etti
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İngiltere'den Hindistan'a uçan Virgin Atlantik Havayolları'na ait uçak, bir yolcunun rahatsızlanması üzerine Diyarbakır Havalimanı'na acil iniş yaptı. İlk müdahalenin ardından, arızası giderilen uçak seferine devam etmek üzere havalandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'dan Hindistan'a giderken bir yolcunun rahatsızlanması üzerine Diyarbakır Havalimanı'na acil iniş yapıp arızalanan uçak, onarıldıktan sonra seferini tamamlamak üzere havalandı.

Çarşamba günü Londra-Mumbai seferini yapan Virgin Atlantik Havayollarına ait VIR-358 sefer sayılı A350-1000 tipi uçakta bir yolcu rahatsızlanmış, bunun üzerine uçak, saat 18.35'te Diyarbakır Havalimanı'na acil iniş yapmıştı. Uçak, apronda parka çekilirken, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hasta tedavi altına alınmıştı.

Sert iniş yapan uçaktaki 262 yolcu ve 16 kişilik mürettebat tahliye edilip, yolcular gümrüklü sahaya alınmıştı. Yolcuların bir kısmı dün akşam otele yerleştirildi.

Arızası giderilen uçak, bugün seferini tamamlamak üzere havalandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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