Diyanet Uzmanları Afyonkarahisar Gençlik Merkezi'nde İncelemelerde Bulundu

Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet İşleri Uzmanları Hacı Bayram Gür ve Mehmet Selçuk, Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, İl Müftü Yardımcısı Ayşegül Kurt ve Şube Müdürü Salih Elmas ile birlikte Afyonkarahisar Diyanet Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

Ziyaret çerçevesinde gençlik merkezinde yürütülen faaliyetlere ilişkin yetkililer tarafından bilgilendirme yapıldı. Merkezdeki çalışmalar, projeler ve gençlere yönelik düzenlenen etkinlikler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin, Diyanet'in gençlik hizmetlerine yönelik çalışmalarının sahada daha etkili bir şekilde yürütülmesi amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR