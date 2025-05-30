Diyanet Uzmanları Afyonkarahisar Gençlik Merkezi'nde İncelemelerde Bulundu

Diyanet Uzmanları Afyonkarahisar Gençlik Merkezi'nde İncelemelerde Bulundu
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Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı uzmanlar, Afyonkarahisar Diyanet Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldılar ve gençlik hizmetlerinin etkisini artırmak amacıyla görüş alışverişinde bulundular.

Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet İşleri Uzmanları Hacı Bayram Gür ve Mehmet Selçuk, Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, İl Müftü Yardımcısı Ayşegül Kurt ve Şube Müdürü Salih Elmas ile birlikte Afyonkarahisar Diyanet Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

Ziyaret çerçevesinde gençlik merkezinde yürütülen faaliyetlere ilişkin yetkililer tarafından bilgilendirme yapıldı. Merkezdeki çalışmalar, projeler ve gençlere yönelik düzenlenen etkinlikler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin, Diyanet'in gençlik hizmetlerine yönelik çalışmalarının sahada daha etkili bir şekilde yürütülmesi amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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