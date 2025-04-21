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Diyanet'ten Aydın'da Baba Okulu Seminerleri Başladı

Diyanet'ten Aydın'da Baba Okulu Seminerleri Başladı
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Diyanet İşleri Başkanlığı, aile yapısını güçlendirmek ve baba olmaya dair bilinç oluşturmak amacıyla Aydın'da 'Baba Okulu Seminerleri'ni başlattı. Seminerlerde babalık, çocuk gelişimi ve aile içi iletişim konularında eğitimler verilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, aile yapısının sağlam temeller üzerine kurulmasını ve aile içi huzurun pekiştirilmesini amaçlayan ' Baba Okulu Seminerleri' Aydın'da başladı.

Aile Dini Rehberlik Bürosu tarafından organize edilen seminerlerde, babalık rolünü daha bilinçli ve etkili şekilde yerine getirmeyi hedefleyen katılımcılar yer alacak. Program kapsamında; Ailede Babanın Rolü, Kur'an'da Baba Örnekleri, İslam Hukukunda Baba Olmak ve Sorumlulukları, Çocuğun Kimlik ve Kişilik Gelişiminde Babanın Etkisi, Baba- Çocuk İletişiminde Dil ve Davranış, Gençlerle Etkili İletişim, Problem Çözme Becerileri, Merhametin Mimarı Olarak Baba ve Mahremiyet Eğitiminde Babanın Rolü gibi konularda eğitimler verilecek. Yetkililer, seminerlerde babalığın yalnızca biyolojik bir rol olmadığını aynı zamanda ciddi bir sorumluluk ve bilinç gerektirdiğini vurgulanacağı belirterek, seminerlerin aile içinde sağlıklı iletişim, anlayış ve merhamet ortamının güçlenmesine katkı sağlayacağı kaydedildi. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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