Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Kütahyalı isimlere önemli görevler - Haberler

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Kütahyalı isimlere önemli görevler Kadir Dinç ve Hasan Güçlü'ye Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yeni görevler verilmesi Kütahyalılar arasında sevinçle karşılandı. Kadir Dinç ve Hasan Güçlü'ye Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yeni görevler verilmesi Kütahyalılar arasında sevinçle karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığında bir süredir açık bulunan başkan yardımcılığına atama yaptı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kütahyalı Kadir Dinç atandı. Öte yandan, Diyanet İşleri Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Kütahyalı Hasan Güçlü, Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına getirildi. - KÜTAHYA İhlas Haber Ajansı / Yerel Diyanet İşleri Başkanlığı Hasan Güçlü Kadir Dinç Yerel Haberler

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