Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan kütüphane kapısı öğrenciye kapalı haberine yalanlama

Diyanet İşleri Başkanlığı, başkanlık yerleşkesinde bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesine yönelik "Kütüphane kapısı öğrenciye kapalı" başlıkla yayımlanan habere ilişkin açıklamada bulundu.

"İŞ YERİ HUZURUNU OLUMSUZ ETKİLEDİĞİ İÇİN"

Açıklamaya göre, başkanlık yerleşkesi içinde bulunan kütüphanenin mevcut yoğunluğunun iş yeri huzurunu ve çalışanların verimliliğini olumsuz etkilediği, güvenlik konusunda da zafiyet oluşturduğu için kütüphanenin sadece lisansüstü öğrenciler/araştırmacılar ile kurum personeline hizmet vermesi kararlaştırıldı.

"HUKUKİ YOLLARA BAŞVURULACAK"

Açıklamada, ortaöğretim ve lisans öğrencileri için başkanlık merkez yerleşkesinin hemen yanındaki Ahmet Hamdi Akseki Camii altındaki Gençlik Merkezi'ndeki kütüphanenin hizmet verdiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu bağlamda, kütüphanemizde, haberlerde yer alan olay kesinlikle yaşanmamıştır ve haberlerin gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Bu maksatlı haberleri hem başkanlığımızı hem de geleceğimiz olan gençlerimizi çirkin ithamlarla töhmet altında bırakması dolayısıyla kınıyoruz. Medyada gerçek dışı haberleri yapanlar hakkında başkanlığımız tarafından hukuki yollara başvurulacaktır."

NE OLMUŞTU?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Ankara Bilkent'teki yerleşkesinde bulunan kütüphanesinin üniversite öğrencilerine kapatıldığı ve bu kararın bir kadınla bir erkeğin tuvalette cinsel ilişkiye girdiğinin fark edilmesi gerekçesiyle alındığı iddiası farklı haber sitelerinde yer almıştı.