Diyanet İşleri Başkanı Gürcistan Devlet Din İşleri Ajansı Başkanı ve Heyetini Kabul Etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Gürcistan Devlet Din İşleri Ajansı Başkanı Zaza Vashakmadze ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Gürcistan Devlet Din İşleri Ajansı Başkanı Zaza Vashakmadze ve beraberindeki heyeti kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erbaş, Gürcistan'ın Türkiye'nin önemli bir komşusu olduğunu belirtti.

Erbaş, iki ülke arasında pek çok konuda kültürel yakınlıklar bulunduğuna işaret ederek, "Bu kültürel yakınlığın bizim çeşitli alanlarda kolayca iş birliği yapmamıza da vesile olduğunu ifade edebilirim" dedi.

Gürcistan Devlet Din İşleri Ajansı Başkanı Vashakmadze ise Erbaş ile bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, Kovid 19 salgını dolayısıyla 5 yıldır görüşemediklerini hatırlattı.

Vashakmadze, "Son görüşmemizde çok önemli konularda mutabık kalmıştık ve bu iş birliklerimizi şimdi pekiştirme vakti geldi diye düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Kabulde, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir ve Gürcistan Din hizmetleri Müşaviri Mahmut Göl de hazır bulundu. - ANKARA