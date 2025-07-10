Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Nijer'in Damagaram Sultanı Sanda'yı Ağırladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Nijer'in Damagaram Sultanı Aboubacar Oumarou Sanda'yı ağırladı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Nijer'in Damagaram Sultanı Sanda'yı ve beraberindeki heyeti ağırladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erbaş, "Nijer gönül coğrafyamızın ve Müslümanların yaşadığı en önemli ülkelerden birisi. O yüzden bu ziyaretiniz bizim Nijer'le hem din eğitimi hem de Diyanet Hizmetleri açısından iş birliğimizi daha da arttıracaktır inşallah" dedi.

Afrika'da İslamiyet'in hızla yayıldığına dikkati çeken Erbaş, Afrika'da çeşitli sorunların olduğunu ve bu problemlere karşı çözüm getirmesini umduğunu belirtti.

Damagaram Sultanı Sanda ise, Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Bizler çok küçükken atalarımız İslam'dan bahsediyordu. Allah nasip etti ve bugün karşınızdayız. Arkadaşlık ve kardeşlik ilişkilerimizi iki ülke arasında güçlendirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA