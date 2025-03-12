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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Iğdır'da Kur'an kursu açılışına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Iğdır'da Kur'an kursu açılışına katıldı
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Iğdır'da Merkez Yatılı Kız Kur'an Kursu'nun açılış törenine katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Iğdır'da Merkez Yatılı Kız Kur'an Kursu'nun açılış törenine katıldı.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Iğdır'a gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Iğdır Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda "İslam'ın Rehberliğinde Bilgiden Bilince" konulu seminere katıldı. İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümüne ilişkin değerlendirmede bulunan Erbaş yaptığı konuşmada, "İstiklal Marşı başlı başına medeniyet değerlerimizi içinde toplayan çok önemli bir eser. Hele onun 'Ruhumun senden, İlahi, şudur ancak emeli / Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli / Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli / Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli' mısraları esasında bir duadır" dedi.

Erbaş, seminerin ardından Özgür Mahallesi 455'inci Sokak'ta yapımı tamamlanan Merkez Yatılı Kız Kur'an Kursu'nun açılış törenine katıldı. Erbaş, "Allah'ın kitabı ve Resulün sünnetinin öğretileceği bir Kur'an kursumuzun açılışını yapıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin vasiyetini ülkemizin yer yerinde yerine getiriyoruz" dedi.

Açılış sonrası kurs binasını gezen Vali Ercan Turan ile Erbaş, öğrencilerle sohbet etti. Törene Iğdır Valisi Ercan Turan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla ve davetliler katıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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