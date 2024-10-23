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Diyanet Başkanı Erbaş: 'Soykırımı Hatırlatarak Gazze'deki Durumu Kınadı'

Diyanet Başkanı Erbaş: 'Soykırımı Hatırlatarak Gazze'deki Durumu Kınadı'
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Srebrenitsa soykırımını hatırlatarak, batılı güçlerin Bosna'da yaptıklarıyla Gazze'de tekrar aynı insanlık trajedisini yaşattıklarını ifade etti. Erbaş, 200 bin insanın anısına saygı gösterilmesi gerektiğini belirtirken, batılıların savaşlarda verdikleri silahların masumların katledilmesinde rol oynadığını söyledi. Bu panelde Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi ve diğer katılımcılar da yer aldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Srebrenitsa soykırımını hatırlatarak, "Orada ölen masumların katledilişinde onların payları var. Verdikleri silahlar ile bunları yapıyorlar. 30 sene önce Bosna Hersek'te yaptıklarını bugün Gazze'de yapıyorlar" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda "Bir Büyük Mütefekkir: Aliya İzzetbegoviç" başlıklı panel düzenlendi. Panelde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Herkesin o yılları iyi hatırladığını bilirim. Saraybosna'nın ya da şehirlerin meydanlarında vurulmamak için kaçışan. Adeta bir kuş avlamak için tepelerde kurulmuş o silahlalarla rastgele hedef alarak açılan ateşlerle yaklaşık 200 bin civarında insan şehit edildi. Bugün Gazze'de ve Filistin'de olanları anlamak için batılıların insana bakış ruhunu tanımamız lazım" ifadelerini kullandı.

"30 sene önce Bosna Hersek'te yaptıklarını bugün Gazze'de yapıyorlar"

İkinci Dünya Savaşı'nda 60 milyon insanın öldüğüne dikkat çeken Erbaş, "Bosna'da 200 bin insan nasıl şehit edildi. Bugün batılıların desteğiyle Gazze ve Filistin'de çocukların, masumların, yavruların, silahsız insanların yukarıdan atılan bombalarla öldürülüşüne batılıların hiç üzülmediğini düşünüyorum. Mutlaka vicdanlı insanlar var. O vicdanlı insanlar meydanlarda tepkilerini gösteriyorlar ama yönetimde olan insanların hepsinin payı var. Orada ölen masumların katledilişinde onların payları var. Verdikleri silahlarla bunları yapıyorlar. 30 sene önce Bosna Hersek'te yaptıklarını bugün Gazze'de yapıyorlar" şeklinde konuştu.

Panele Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Mirsada Colakovic, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaan ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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