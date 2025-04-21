Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı! Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda

Türkiye için tarihi gün! Artık 11 ülkeden biri konumundayız
Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'den haber var: Çalışmayan kalbinin sağ kısmı...
İznik'te Papa Francis için lokma döktürdüler

1 ay sonra ziyaret edeceği ilçede büyük keder! Adına lokma döktürdüler
Emniyette ve savcılıkta susan oyuncu Sevil Akdağ, hakimlikte döküldü! Hatırlamadığı tek an var

Oyuncu Sevil Akdağ hakimlikte döküldü! Hatırlamadığı tek an var

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Papa Franciscus'a Taziye Mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Papa Franciscus'a Taziye Mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Papa Franciscus'un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımlayarak, Katolik dünyanın ruhani liderine başsağlığı diledi. Geçen yıl Gazze'deki insanlık dramı için birlikte çağrıda bulunduklarını hatırlatarak, tüm Katolik dünyasına taziyelerini iletti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Papa Franciscus'un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva'nın hayatını kaybettiğini öğrenmiş bulunmaktayım. Bir yıl önce 13 Nisan 2024 tarihinde kendisini ziyaret etmiş, Gazze'de yaşanan soykırımın sonlandırılması konusunda tüm insanlığın harekete geçmesi için birlikte çağrıda bulunmuştuk. Kendisi de Cami, Kilise, çocuk, kadın, masum demeden Gazze'de gerçekleştirilen saldırılardan dolayı büyük acı duyduğunu ifade etmişti. Katolik vatandaşlarımız başta olmak üzere, tüm Katolik dünyasına taziyelerimi sunuyor, başsağlığı diliyorum." - ANKARA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.