Diyanet Gençlik Merkezi yaz Kur'an kursu öğrencilerine kültür gezisi düzenlendi.

Bayburt Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezi yaz Kur'an kursuna devam eden bir grup öğrenciye kültür gezisi düzenlendi.

Gezi programına Demirözü ilçesinden başlayan öğrenciler İlçe Müftüsü Adem Şeker'i makamında ziyaret ettiler. Müftü Adem Şeker gençlerle hasbihal edip çeşitli konularda nasihatlerde bulundu.

Gezi kapsamında Kenan Yavuz Etnografya Müzesini ziyaret eden öğrenciler, geçmişte özellikle tarım ve dokumacılıkta kullanılan birçok araç-gereci tanıma fırsatı buldular. - BAYBURT