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Diyanet Gençlik Merkezi, Yaz Kur’an Kursu öğrencilerinin buluşma noktası oldu

Diyanet Gençlik Merkezi, Yaz Kur’an Kursu öğrencilerinin buluşma noktası oldu
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Aydın’ın Söke ilçesinde Yaz Kur’an Kurslarına devam eden öğrenciler, derslerin ardından Berr Göksel Işık Diyanet Gençlik Merkezi’nde düzenlenen sosyal ve kültürel etkinliklerle hem eğleniyor hem de paylaşma, dayanışma ve kardeşlik gibi değerleri yaşayarak öğreniyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde Yaz Kur'an Kurslarına devam eden öğrenciler, derslerin ardından Berr Göksel Işık Diyanet Gençlik Merkezi'nde düzenlenen sosyal ve kültürel etkinliklerle hem eğleniyor hem de paylaşma, dayanışma ve kardeşlik gibi değerleri yaşayarak öğreniyor.

Söke İlçe Müftülüğü tarafından yürütülen Yaz Kur'an Kurslarında eğitimlerini sürdüren öğrenciler, derslerin ardından Berr Göksel Işık Diyanet Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliklerde keyifli vakit geçiriyor. Görevli öğreticilerin rehberliğinde gençlik merkezini ziyaret eden öğrenciler, çeşitli oyunlar oynayıp sosyal etkinliklere katılarak yaz tatillerini verimli bir şekilde değerlendirme fırsatı buluyor.

Kur'an-ı Kerim öğrenmenin manevi huzurunu oyun ve etkinliklerle bir araya getiren öğrenciler, eğlenirken aynı zamanda paylaşma, dayanışma, kardeşlik ve birlikte hareket etme gibi toplumsal değerleri de uygulamalı olarak öğreniyor. Etkinlikler sayesinde çocukların sosyal gelişimlerine katkı sağlanırken, arkadaşlık bağları da güçleniyor.

Söke İlçe Müftülüğü yetkilileri, Berr Göksel Işık Diyanet Gençlik Merkezi'nin Yaz Kur'an Kursu öğrencileri için yalnızca eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü bir alan olmadığını, aynı zamanda çocukların güvenli bir ortamda oyun oynayabildiği, sosyalleştiği ve unutulmaz hatıralar biriktirdiği önemli bir buluşma noktası olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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