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Diyanet Gençlik Hizmetleri Yerinde Rehberlik Programı Düzenlendi

Diyanet Gençlik Hizmetleri Yerinde Rehberlik Programı Düzenlendi
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Diyanet İşleri Başkanlığı, gençlik faaliyetlerinde verimliliği artırmak ve personelin görüşlerini dinlemek amacıyla Bayburt'ta 'Gençlik Hizmetleri Yerinde Rehberlik Programı' gerçekleştirdi. Programda, gençlerin milli ve manevi değerlere bağlı yetişmesi için yapılması gerekenler üzerinde duruldu.

Diyanet işleri Başkanlığınca gençlik faaliyetlerindeki kurumsal aidiyetin oluşması, verimliliğin artırılması, hizmet çeşitliliğinin sağlanması, personelin görüş ve önerilerinin dinlenmesi amacıyla ' Gençlik Hizmetleri Yerinde Rehberlik Programı' düzenlendi.

Program kapsamında Hacı Bayram Gür ve Haris Furkan Sırdaş, Bayburt'ta Gençlik koordinatörleri ve manevi danışmanlar ile bir araya geldi. Bayburt Müftülüğü Toplantı salonunda Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programın açılış konuşmasını Müftü Vekili Nurettin Akgül yaptı.

Programda konuşan Diyanet İşleri Uzmanı Hacı Bayram Gür, "Gençlerimizin milli ve manevi değerlerine bağlı yetişebilmeleri için azim ve gayretle çalışmalıyız" dedi. Gür, gençlere Kur'an ve sünnet ışığında etkili ve verimli bir din hizmeti sunmak, milli ve manevi değerlerine bağlı, medeniyet perspektifine sahip bir şekilde yetişmeleri sağlamak için yapılması gereken çalışmaları anlattı.

Haris Furkan Sırdaş, gençlik hizmetlerinin kurumsal şemasını anlatarak, gençlik merkezleri ve yapılan faaliyetlerin sayısal verilerini gösteren bir sunum yaptı.

Gençlik Koordinatörü Mehmet Güçlüer, Bayburt Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünce yapılan çalışmaları sunum ve görseller eşliğinde aktardı. Diyanet Gençlik Merkezi ve Diyanet Genç Ofisini de ziyaret eden heyet, gençlik koordinatörleri ve manevi danışmanlarla istişare toplantıları düzenledi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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