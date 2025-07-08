Diyanet Emekli Hac Daire Başkanı Sarı'dan Müftü İmamoğlu'na Ziyaret

Diyanet Emekli Hac Daire Başkanı Sarı'dan Müftü İmamoğlu'na Ziyaret
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Diyanet İşleri Başkanlığı emekli Hac Daire Başkanı Süleyman Sarı, Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede hac hizmetleri hakkında tecrübeler paylaşıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı emekli Hac Daire Başkanı Süleyman Sarı, Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nu makamında ziyaret ederek, bilgi alış verişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müftüsü İmamoğlu, nazik ziyaretinden dolayı Süleyman Sarı'ya teşekkür etti. Görüşmede hac hizmetlerine dair geçmiş tecrübeler ve güncel uygulamalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. İl Müftüsü İmamoğlu, Sarı'nın yıllar süren hizmetlerinin genç din görevlilerine örnek olduğunu ifade etti. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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