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Diyadin'de Yeşilay Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Diyadin'de Yeşilay Haftası Etkinlikleri Düzenlendi
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Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, bağımlılıkla mücadeleye yönelik bilinçlendirme seminerleri ve etkinlikler gerçekleştirildi. Kaymakamlık, Yeşilay Temsilciliği ve Gençlik Merkezi iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, çocuklara sağlıklı yaşam ve Yeşilay'ın önemi öğretilerek eğlenceli aktiviteler yapıldı.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Yeşilay Haftası etkinlikleri çerçevesinde çeşitli okullarda bağımlılıkla mücadeleye yönelik bilinçlendirme seminerleri gerçekleştirildi.

Diyadin ilçesinde bulunan Kaymakam Özgür Azer Kurak Anaokulu'nda, çocuklarda Yeşilay'ın önemine dair farkındalık oluşturmak amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Yeşilay Temsilciliği ve Gençlik Merkezi ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği bu etkinlikte, minik öğrenciler hem öğrenmenin hem de eğlenmenin keyfini bir arada yaşadı. Program kapsamında, eğitici ve eğlendirici oyunlarla çocuklara sağlıklı yaşamın önemi vurgulanırken, aynı zamanda Yeşilay ile ilgili temel bilgiler de paylaşıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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