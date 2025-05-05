Diyadin'de Yeni Sağlık Ocağı Hizmete Açıldı

Ağrı Diyadin'de tadilatı tamamlanan sağlık ocağı, Hacıhalit'te hizmete açıldı

Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali, Hacıhalit Köyü'nde tadilatı tamamlanan ve sağlık ekipmanlarıyla donatılan Sağlık Ocağı'nı ziyaret ederek açılışını gerçekleştirdi ve kurum tabelasını yerine astırdı.

Açılış sonrasında köy halkıyla bir araya gelen Kaymakam Karalı köydeki taziye evine de ziyarette bulunarak vatandaşlarla sohbet etti ve onların talep ile önerilerini dinledi.

Kaymakam Karalı, sağlık ocağında sunulacak hizmetlerin verimli bir şekilde yürütülmesini dileyerek bu yeniliğin köy halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu. - AĞRI