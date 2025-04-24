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Diyadin'de Umre Ödüllü Bilgi Yarışması Düzenlendi

Diyadin'de Umre Ödüllü Bilgi Yarışması Düzenlendi
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Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından lise ve üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen umre ödüllü bilgi yarışması büyük bir ilgiyle gerçekleştirildi. Öğrenciler, dini bilgi birikimlerini ölçme fırsatı buldu.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde umre ödüllü bilgi yarışması düzenlendi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından lise ve üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen Umre ödüllü bilgi yarışması, Diyadin Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirildi. Yarışmaya katılan öğrenciler, yoğun bir ilgi ve heyecanla sınavda ter döktü. Dini bilgi birikimlerini ölçme fırsatı bulan gençler, yarışma sonunda organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Öğrenciler, böyle anlamlı bir etkinliğe öncülük eden Diyanet İşleri Başkanlığı'na teşekkür ederek, bu tür yarışmaların geleneksel hale gelmesini temenni ettiklerini ifade ettiler. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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