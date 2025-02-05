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Diyadin'de Sabah Namazında Halise İkramı

Diyadin'de Sabah Namazında Halise İkramı
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Ağrı'nın Diyadin ilçesinde 'Şehirlerin Kalbi Camide Buluşalım Projesi' etkinliği kapsamında sabah namazı sonrası ilçe halkına halise ikram edildi. Programda din görevlileri Kuran-ı Kerim tilavetleri gerçekleştirdi ve din sohbetleri yapıldı.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde vatandaşlara sabah namazında halise ikram edildi.

"Şehirlerin Kalbi Camide Buluşalım Projesi" etkinliği kapsamında İlçe Müftülüğü İlçe Murat Camii'nde sabah namazı buluşması gerçekleşti. Din görevlilerinin icra ettiği Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve okunan Salavat-ı şerifeler ile başlayan program, sabah namazının cemaatle kılınmasıyla devam etti.

Programa, İlçe Müftüsü Fatih Sarı, İlçe Vaizi Diyaeddin Ulaş, Din Hizmetleri Uzmanı Ümit İdi, TDV Diyadin Sorumlusu Ahmet Işık, ilçe halkı ve öğrenciler katıldı. Program, Din Hizmetleri Uzmanı Ümit İdi'nin "Müslümanın Hayatındaki Ölçüler" konulu sohbeti ile son buldu.

Program sonrası Diyadin İlçe Müftülüğü personeli Abduselam Atlı tarafından katılımcılara halise ve çay ikram edildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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