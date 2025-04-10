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Diyadin'de Öğrencilerden Yapay Çevre Tasarımı Sergisi

Diyadin'de Öğrencilerden Yapay Çevre Tasarımı Sergisi
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Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, çevre bilincini artırmak amacıyla özgün yapay çevre tasarımlarını sergileyerek sanatsal ve toplumsal duyarlılıklarını geliştirdiler.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde öğrenciler tarafından yapay çevre tasarımı sergisi düzenlendi

Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, çevre bilinciyle bir araya getirerek özgün yapay çevre tasarımlarını sergiledikleri bir etkinlik gerçekleştirdi.

Okulun sınıflarında düzenlenen bu etkinlikte, çocuklar kendi çabalarıyla hazırladıkları tasarımları öğretmenlerinin rehberliği altında sunuma hazırladı. Etkinliğin hedefi, öğrencilerin toplumsal duyarlılıklarını artırırken aynı zamanda sanatsal becerilerini ortaya koymalarına fırsat tanımaktı.

Sergilenen çalışmalara gösterilen yoğun ilgi ve takdir, projeye katkıda bulunan öğretmenler için de gurur vesilesi oldu. Öğretmenler ve veliler, bu sanatsal etkinliği büyük bir beğeniyle karşıladılar. - AĞRI

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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