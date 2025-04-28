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Diyadin'de Öğrencilerden Doğaya Nefes Olacak Etkinlik

Diyadin'de Öğrencilerden Doğaya Nefes Olacak Etkinlik
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Diyadin Cumhuriyet İlkokulu'nda EKO-AĞRI projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrenciler, 'Yeşil Bir Çevre, Yeşil Bir Diyadin' sloganıyla meyve fidanları dikti. Etkinlik, doğa bilincini artırmaya yönelik aktivitelerle sona erdi.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, EKO-AĞRI projesi kapsamında doğaya katkı sunmak ve çevre bilincini artırmak amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi

Diyadin Cumhuriyet İlkokulu'nda çevre fedaileri ve görevli öğretmenlerin koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte, tüm öğrenciler okul bahçesine meyve fidanları dikti. "Yeşil Bir Çevre, Yeşil Bir Diyadin" sloganıyla hayata geçirilen etkinlikte, öğrenciler hem doğayla iç içe vakit geçirdi hem de geleceğe nefes olacak ağaçlar dikmenin mutluluğunu yaşadı. Dikilen meyve ağaçları sayesinde hem okul bahçesi daha yeşil bir görünüme kavuşacak hem de öğrenciler kendi diktikleri ağaçların büyümesine tanıklık ederek doğayla daha güçlü bir bağ kuracaklar.

Etkinlik, toplu fotoğraf çekimleri ve öğrencilere yönelik çevre bilinci etkinlikleriyle sona erdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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