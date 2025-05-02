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Diyadin'de Öğrenciler ve Veliler Doğaya Dokundu

Diyadin'de Öğrenciler ve Veliler Doğaya Dokundu
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Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu, 'Ailemle Doğa Günü' etkinliği düzenleyerek öğrenciler ve ailelerin birlikte kuş yuvaları yapmasını sağladı. Etkinlik, doğa sevgisini ve aile içi iletişimi güçlendirmeyi amaçlıyor.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde öğrenciler ve aileler doğaya sıcak bir dokunuş yaptı.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde yer alan Cumhuriyet İlkokulu, "Ailemle Eğitim Yolculuğum" projesi kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. "Ailemle Doğa Günü" başlığıyla düzenlenen etkinlikte, öğrenciler ve velileri bir araya gelerek kuş yuvaları yaptı.

Doğa sevgisinin ve aile içi iletişimin güçlendirilmesini amaçlayan etkinlikte, yapılan kuş yuvaları okul bahçesindeki ağaçlara asıldı. Hem öğrenciler hem de veliler doğayla iç içe keyifli bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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