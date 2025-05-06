Diyadin'de Kurban Bayramı Öncesi Hayvan Denetimleri Artırıldı
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Kurban Bayramı yaklaşırken, hayvan sağlığı ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Yetkililer, kaçak hayvan sevkini önlemek ve sağlıklı kurbanlık hayvanlar sağlamak için kontrollerin devam edeceğini belirtti.
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte hayvan hareketliliğinde yaşanabilecek artışlara karşı önlemler artırıldı
Diyadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, İpek Geçidi Karakolu'nda hayvan sağlığı ekipleriyle birlikte yol denetimlerini sıklaştırdı.
Yapılan kontrollerde, hayvanların sağlık durumları, kulak küpeleri ve sevk belgeleri titizlikle inceleniyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bayram öncesi kaçak hayvan sevkini önlemek ve vatandaşların sağlıklı kurbanlık hayvanlara ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.
Vatandaşların da bu süreçte bilinçli hareket etmeleri, resmi belgeleri olmayan hayvanları satın almamaları konusunda uyarıda bulunuldu. - AĞRI