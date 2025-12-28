Haberler

Diyadin'de çocuklar karın tadını kardan adam yaparak çıkardı

Diyadin'de çocuklar karın tadını kardan adam yaparak çıkardı
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası çocuklar, dışarı çıkarak kardan adam yapıp karın keyfini çıkardı. Çocuklar, soğuk havaya aldırış etmeden sokakları neşeyle doldurdu.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde kar yağışının ardından çocuklar, kardan adam yaparak karın keyfini çıkardı.

Diyadin'de etkili olan kar yağışının ardından ilçe merkezi beyaza büründü. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar, soğuk havaya aldırış etmeden sokaklara çıkarak kardan adam yaptı.

Arkadaşlarıyla birlikte karın tadını çıkaran çocuklardan Yusuf Hamza Alpaslan, kardan adam yapmanın çok eğlenceli olduğunu belirterek, kar yağışına sevindiklerini söyledi. Oyunlar oynayan çocukların mutluluğu renkli görüntülere yansıdı.

Kar yağışıyla birlikte Diyadin'de sokaklar çocuk kahkahalarıyla şenlenirken, ortaya çıkan manzaralar izleyenlerin yüzünü güldürdü. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
