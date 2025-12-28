Diyadin'de çocuklar karın tadını kardan adam yaparak çıkardı
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası çocuklar, dışarı çıkarak kardan adam yapıp karın keyfini çıkardı. Çocuklar, soğuk havaya aldırış etmeden sokakları neşeyle doldurdu.
Arkadaşlarıyla birlikte karın tadını çıkaran çocuklardan Yusuf Hamza Alpaslan, kardan adam yapmanın çok eğlenceli olduğunu belirterek, kar yağışına sevindiklerini söyledi. Oyunlar oynayan çocukların mutluluğu renkli görüntülere yansıdı.
Kar yağışıyla birlikte Diyadin'de sokaklar çocuk kahkahalarıyla şenlenirken, ortaya çıkan manzaralar izleyenlerin yüzünü güldürdü. - AĞRI