Diyadin'de kar engel olamadı, köy harekete geçti

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde kar nedeniyle kapanan okul yolu, köy halkının traktör yardımıyla temizlenmesiyle açıldı. Bu dayanışma sayesinde öğrenciler güvenle okula ulaşabiliyor.

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Yeni Çadır İlk ve Ortaokulu'nun kar nedeniyle kapanan yolu, köy halkının traktör desteğiyle ulaşıma açıldı.

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Yeni Çadır İlk ve Ortaokulu'nda yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Okul yolu ve bahçesinin karla kapanması üzerine köy halkı harekete geçti.

Vatandaşlar, traktör desteğiyle yürüttükleri çalışmalar sonucunda okul yolunu kısa sürede temizleyerek öğrencilerin güvenli şekilde okula ulaşmasını sağladı. Zorlu kış şartlarına rağmen gösterilen bu dayanışma örneği takdir topladı.

Gerçekleştirilen çalışma sayesinde öğrenciler eğitimlerine kesintisiz devam ederken, köy halkının birlik ve beraberlik ruhu bir kez daha ön plana çıktı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
