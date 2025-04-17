Diyadin'de Kan Bağışı Kampanyası Yoğun İlgi Gördü

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi

Kızılay ekipleri, bağışçıların kan değerlerini ölçerek uygun olan kişilerin kan bağışında bulunmasını sağladı. Kampanya boyunca meydana gelen yoğun katılım, toplumun kan bağışı konusundaki duyarlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Diyadin halkı, bu tür sosyal sorumluluk projelerine destek vermeye devam edeceklerini ifade ederek, kan bağışının önemine dikkat çekti. Kampanya, gün boyu devam ederken, bağışçılar Kızılay ekipleri tarafından ikramlarla ağırlandı - AĞRI